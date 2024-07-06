Парад мастеров народных промыслов состоится на фестивале «Завалинка» в Коми

Парад мастеров народных промыслов и театрализованное представление «Сыктывдин — земля мастеровая» пройдут 6 июля на XIX Всероссийском фестивале самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» в Сыктывдинском районе Республики Коми, сообщает ТАСС.
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