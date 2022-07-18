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Никита Михалков заявил о горькой ошибке властей России

Никита Михалков заявил о горькой ошибке властей России

Никита Михалков объяснил, что атака на Донбасс готовилась Украиной восемь лет. Затем Киев планировал идти дальше - на Кубань и Крым.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
Надо вспомнить, в каком состоянии Россию принял В. Путин. В то время Россия просто не способна была противостоять Западу. И в 14 году тоже не могла. А вот теперь - может, и делает.
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