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Стать иностранным агентом теперь проще

Стать иностранным агентом теперь проще

Теперь стать иностранным агентом стало еще проще.Помимо уже привычных статей про иностранное финансирование (почти все НКО кормились с запада) и призывы к введению санкций, теперь попасть в заветный список можно в случае публичной поддержки действий международных организаций направленных против РФ (вроде МУС и ЕСПЧ) или тем более деятельного пособничества этим действиям.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
ОНО должно УНИЧТОЖАТЬСЯ под корень и не надо жалеть ЭТО!!!!!!!
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