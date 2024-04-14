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Петербургский дневник

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Движение троллейбусов и трамваев по Литейному проспекту возле улицы Некрасова временно отведено

Движение троллейбусов и трамваев по Литейному проспекту возле улицы Некрасова временно отведено

В связи с аварийными работами на сетях коммуникаций Как сообщает пресс-служба «Горэлектротранса» Петербурга, 14 апреля с 14:37 отведено троллейбусное движение, а с 15:10 – трамвайное движение по Литейному проспекту у улицы Некрасова.

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