Движение троллейбусов и трамваев по Литейному проспекту возле улицы Некрасова временно отведено

В связи с аварийными работами на сетях коммуникаций Как сообщает пресс-служба «Горэлектротранса» Петербурга, 14 апреля с 14:37 отведено троллейбусное движение, а с 15:10 – трамвайное движение по Литейному проспекту у улицы Некрасова.