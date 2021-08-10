В небе над Улан-Удэ на военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые планируется пролет авиации

В ходе форума «Армия-2021» жителям и гостям столицы Республики Бурятия будет представлена уникальная возможность увидеть порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящих на вооружении объединений ВВО.
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