В конгрессе США назвали Зеленского вымогающим деньги актером

Президент Украины Владимир Зеленский — актер в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги. Такое заявление 19 февраля сделала член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин.
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