Улицу Фаворского реконструировали в Иркутске

В городе Иркутске к концу октября 2023 года завершили реконструкцию дороги по улице Фаворского. Это улица располагается в Свердловском районе города и проходит над микрорайоном Академгородок мимо научных институтов.
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