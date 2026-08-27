Хризантемы вместо дорогих букетов: дачникам могут дать возможность заработать перед 1 сентября Елена ГалицкаяНакануне нового учебного года в России может появиться дополнительная возможность для дачников и владельцев приусадебных участков заработать на собственном урожае цветов.
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