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FTimes

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Хризантемы вместо дорогих букетов: дачникам могут дать возможность заработать перед 1 сентября

Хризантемы вместо дорогих букетов: дачникам могут дать возможность заработать перед 1 сентября

Хризантемы вместо дорогих букетов: дачникам могут дать возможность заработать перед 1 сентября Елена ГалицкаяНакануне нового учебного года в России может появиться дополнительная возможность для дачников и владельцев приусадебных участков заработать на собственном урожае цветов.

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