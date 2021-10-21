Как создавалась песня-символ битломании - The Beatles «She Loves You»

Сингл She Love You от Swan Records. Источник фото: google.comВчера 23 августа, исполнилось 58 лет со дня выхода песни, ставшей своего рода неофициальным гимном битломании – «She Loves You», где присутствовал знаменитый рефрен «yeah, yeah, yeah».
Сингл She Love You от Swan Records. Источник фото: google.comВчера 23 августа, исполнилось 58 лет со дня выхода песни, ставшей своего рода неофициальным гимном битломании – «She Loves You», где присутствовал знаменитый рефрен «yeah, yeah, yeah».
Свежие комментарии