Новости для Фанов

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • <Удалённый пользователь>
    Знаю, но ни одной серии не видел, из за чего их ненавидят не знаю. Если там порнуха, то не верю, их бы закрыли давно....Почему дом-2 попу...
  • Ириния
    Ох и страшна!10 фактов о Дарье...

Как создавалась песня-символ битломании - The Beatles «She Loves You»

Как создавалась песня-символ битломании - The Beatles «She Loves You»

Сингл She Love You от Swan Records. Источник фото: google.comВчера 23 августа, исполнилось 58 лет со дня выхода песни, ставшей своего рода неофициальным гимном битломании – «She Loves You», где присутствовал знаменитый рефрен «yeah, yeah, yeah».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх