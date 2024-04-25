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Барды Никитины написали открытое покаянное письмо

Барды Никитины написали открытое покаянное письмо

Юрий Кот Скандал разразился даже не после того, как в СМИ попала информация, что исполнители песен «Александра», «Собака бывает кусачей» и пр.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
В. Долина &quot;отчебучивает&quot;, на памяти - прошлогодний скандал на Грушинском фестивале, где ОТВРАТИТЕЛЬНО себя повели &quot;шишки&quot; мероприятия О. Митяев и Г. Хомчик! - это про что?
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2 час.
Юрий Щербаков
Станиславского не хватает. С его знаменитым &quot;НЕ ВЕРЮ&quot;. Как только замаячил запрет на исполнение (вернее штрафы за нарушение запрета) - сразу стали &quot;белыми и пушистыми&quot;.  Противно. До рвоты. Слава БОГУ ... время такое - открывается настоящее лицо
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1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Когда, как сыр в масле, катаются детишки разных именитых людей, появляется желание как-то ещё &quot;засветиться&quot; помимо своей основной деятельности, чтобы продолжать быть &quot;на слуху&quot; и без разницы - в жёлтой прессе или ещё какой цветной СМИ, но обязательно! Чтоб помнили, не забыли... Но попадают в какую-нибудь непривлекательную ситуацию, - ну, прямо как сейчас! И что? Такие седые, образованные и интеллигентные, и очень давно не наивные люди ВДРУГ осознали, что работают  против своей страны? Кто-то подсказал им, пожалел их, намекнул, что ребята заигрались, - вот и появилось покаянное письмо... Наверно, так и случилось. А Никитиным я всё же НЕ ВЕРЮ!
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1 час.

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