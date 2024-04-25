Барды Никитины написали открытое покаянное письмо

ЮШ

Юрий Шестаков

Когда, как сыр в масле, катаются детишки разных именитых людей, появляется желание как-то ещё "засветиться" помимо своей основной деятельности, чтобы продолжать быть "на слуху" и без разницы - в жёлтой прессе или ещё какой цветной СМИ, но обязательно! Чтоб помнили, не забыли... Но попадают в какую-нибудь непривлекательную ситуацию, - ну, прямо как сейчас! И что? Такие седые, образованные и интеллигентные, и очень давно не наивные люди ВДРУГ осознали, что работают против своей страны? Кто-то подсказал им, пожалел их, намекнул, что ребята заигрались, - вот и появилось покаянное письмо... Наверно, так и случилось. А Никитиным я всё же НЕ ВЕРЮ!