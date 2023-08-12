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«Арсенал» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Арсенал» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени. Арсенал – Ноттингем Форест Дата проведения 12 августа, 14.

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