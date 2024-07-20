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Фигурант дела Иванова Бородин попросил смягчить ему меру пресечения

Фигурант дела Иванова Бородин попросил смягчить ему меру пресечения

Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обратился с просьбой о смягчении меры пресечения из-за проблем со здоровьем, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

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