Фигурант дела Иванова Бородин попросил смягчить ему меру пресечения

Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обратился с просьбой о смягчении меры пресечения из-за проблем со здоровьем, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии