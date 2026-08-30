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Началась битва за Орехов

Началась битва за Орехов

Стремительное наступление ВС России на Запорожском направлении Армия России, не снижая темпов, наступает на всех направлениях, на земле самое заметное подтверждённое изменение за прошедшую неделю – на Запорожском направлении.

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