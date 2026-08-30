Стремительное наступление ВС России на Запорожском направлении Армия России, не снижая темпов, наступает на всех направлениях, на земле самое заметное подтверждённое изменение за прошедшую неделю – на Запорожском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Моссад планировал...
- Лавров призвал По...
- Лавров призвал По...
стремительное наступление?