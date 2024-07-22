МО: расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции пехоты ВСУ в Харьковской области

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" нанесли огонь по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив укрепленные позиции пехоты противника в Харьковской области.
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