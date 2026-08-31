СК РФ начал проверку видео избиения подростка в Республике Алтай

В Республике Алтай набрало популярность видео нападения подростков на несовершеннолетнюю. Следственный комитет России начал проверку, председатель поручил Мальцеву К.
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