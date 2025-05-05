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Русское оружие

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📹⚡️В ВМС США концепция отражения массированных рейдов штурмовых катеров и

📹⚡️В ВМС США концепция отражения массированных рейдов штурмовых катеров и БПЛА-"камикадзе" вероятного противника была реализована "в железе" еще в 2015 году, когда натурные испытания успешно прошел опытный прототип комплекса противодействия C-UAS с транспортно-пусковым модулем SSMM, , располагающим противотанковыми / многоцелевыми тактическими ракетами AGM-114L Longbow Hellfire с миллиметровыми АРГСН, захватывающими катера противника по целеуказанию от корабельных оптико-электронных модулей с лазерными дальномерами, либо от радиолокационных комплексов.

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