Медведев рассказал, сколько еще продлится набор контрактников на спецоперацию

Он раскрыл сроки работы по привлечению россиян для участия в СВО. Работа по набору военнослужащих-контрактников для участия в СВО продолжится «до достижения Россией полной и окончательной победы над врагом».
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