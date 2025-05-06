«Это не люди, это – животные!». В Словакии в осквернении памятника солдатам Красной армии подозревают украинцев и оппозицию

Глава Министерства внутренних дел Словакии, председатель входящей в правительственную коалицию Словакии партии «Голос - социальная демократия» Матуш Шутай-Эшток осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии на западе страны.
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