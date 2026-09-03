Нефть падает, акции растут после заявления Трампа об Иране

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 3 сентября мировые рынки получили долгожданную передышку: нефть рухнула, доходность облигаций пошла вниз, а акции по всему миру пошли вверх.
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