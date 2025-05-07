В Смоленской области полицейские пресекли деятельность наркопритона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» выявлен притон для потребления наркотических средств.
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