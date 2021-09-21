В России снизились продажи водки. Пытаюсь найти объяснение этому явлению

Темы дняБизнес и финансыВ России снизились продажи водки. Пытаюсь найти объяснение этому явлению Червонец Материал содержит информацию о товарах, употребление которых может навредить вашему здоровью.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей МИЛАШПотому что процветают точки по продаже спирта в каждом населённом пункте,и это намного дешевле магазинной водки.ВЯВалерий ЯнаровГде!? Где!? Где!?ААлексейПредлагаю в качестве предложения такое объяснение. В России принята новая пенсионная реформа, благодаря которой у населения появился стимул - жить подольше. Ну а чтобы подольше жить необходимо вести здоровый образ жизни, т.е. для начала сократить потребление спиртных напитков.Комментировать
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