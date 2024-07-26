Русские – это этнос, суперэтнос или «многонациональный народ» России?

Кому понадобилось записать в русских инородцев и иноземцев В последнее время можно услышать мнение, что русские – это не этнос, а нечто более широкое, даже аморфное, куда можно включить всех тех, кого раньше называли инородцами и иноземцами.
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