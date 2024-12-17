Креативные идеи использования остатков керамической плитки: превращаем мусор в сокровище

Керамическая плитка в интерьере придает ему шарма, элегантности и долговечности. У кого-то может возникнуть вопрос: «Что делать с остатками плитки, которые накопились после завершения ремонта?» Не спешите их выбрасывать! В этой статье мы предлагаем вам несколько креативных идей использования остатков керамической плитки.