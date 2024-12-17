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Сам себе мастер

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  • Алиса Майская
    Ага!)))Креативные идеи и...
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Креативные идеи использования остатков керамической плитки: превращаем мусор в сокровище

Креативные идеи использования остатков керамической плитки: превращаем мусор в сокровище

Керамическая плитка в интерьере придает ему шарма, элегантности и долговечности. У кого-то может возникнуть вопрос: «Что делать с остатками плитки, которые накопились после завершения ремонта?» Не спешите их выбрасывать! В этой статье мы предлагаем вам несколько креативных идей использования остатков керамической плитки.

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Комментарии
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Света
Типа, это как нефиг делать😅
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18 час.
АМ
Алиса Майская
Ага!)))
Ответить
3 час.

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