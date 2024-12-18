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В Москве задержаны участники ОПГ: прибыльный бизнес на мигрантах

В Москве задержаны участники ОПГ: прибыльный бизнес на мигрантах

Следствие установило, что с января 2023 по декабрь 2024 года участники этой ОПГ, руководствуясь корыстными интересами, обеспечивали нелегальное переселение более 1000 иностранных граждан в страну, оформляя для них фиктивные трудовые соглашения.

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