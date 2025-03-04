ВСУ бросили горы трупов и технику в Погребках: Карта специальной военной операции на Украине на 4 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСело Погребки в Суджанском районе Курской области было окончательно освобождено российскими штурмовыми подразделениями 1 марта.