ICE Hits Legal Wall On Two Fronts As Denver Targets Polling-Place Enforcement And Appeals Court Curbs Detention Power The Trump administration's immigration crackdown ran into two separate legal challenges Thursday, as Denver sued to keep armed Immigration and Customs Enforcement agents away from polling places while a federal appeals court rejected the government's attempt to subject millions of illegal immigrants already living inside the United States to mandatory detention without bond hearings.
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