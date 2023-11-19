Китайская Transsion может стать четвёртым по величине производителем смартфоно...

Китайская Transsion может стать четвёртым по величине производителем смартфонов в миреСтатистика IDC гласит, что китайский производитель смартфонов Transsion по итогам третьего квартала смог занять 8,6 % мирового рынка, лишь незначительно уступив занимающей четвёртое место с 8,9 % рынка компании Oppo.