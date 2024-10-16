Обзор фильма «Собиратель душ»: мистический триллер о схватке с серийным убийцей

Среда — это маленькая пятница, а что мы обычно делаем в выходные? Конечно, смотрим кино! Так почему бы сегодня не насладиться увлекательным триллером при участии Николаса Кейджа, который погрузит вас в атмосферу загадочности и напряжения? Фильм «Собиратель душ» можно посмотреть онлайн на платформе Okko.