В Архангельске приступили к строительству 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ

Новая тепломагистраль повысит надежность теплоснабжения АрхангельскаВ Архангельске начались строительно-монтажные работы по 4-му выводу от городской ТЭЦ.
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