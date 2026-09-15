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Царьград

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В Архангельске приступили к строительству 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ

В Архангельске приступили к строительству 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ

Новая тепломагистраль повысит надежность теплоснабжения АрхангельскаВ Архангельске начались строительно-монтажные работы по 4-му выводу от городской ТЭЦ.

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