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Клуб "Женские секреты"

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Взбивайте кабачки с кефиром. Самые вкусные кабачковые оладьи: готовлю так до Нового года

Кабачковые оладьи — это одно из тех блюд, которые воплощают в себе гармонию вкуса и пользы. В каждой кухне, будь то русская, украинская или европейская, можно встретить свои вариации этого простого, но одновременно изысканного угощения.

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