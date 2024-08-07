Взбивайте кабачки с кефиром. Самые вкусные кабачковые оладьи: готовлю так до Нового года

Кабачковые оладьи — это одно из тех блюд, которые воплощают в себе гармонию вкуса и пользы. В каждой кухне, будь то русская, украинская или европейская, можно встретить свои вариации этого простого, но одновременно изысканного угощения.
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