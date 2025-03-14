Багреева: льготу по налогу на имущество получат апартаменты еще в 7 зданиях

На заседании президиума Правительства Москвы принято решение о включении еще семи зданий в Реестр апартаментов, собственникам которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.