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Почему Польша угрожает России «бумажной армадой» ВВС НАТО

Почему Польша угрожает России «бумажной армадой» ВВС НАТО

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский попытался успокоить европейскую общественность, бравируя статистикой общего количества самолетов у стран Запада, якобы гарантирующих ему полное превосходство над Москвой: у России – 860 машин, у ЕС – 1600, у НАТО – 4500 бортов, а новейших истребителей пятого поколения у нас всего 40 против 200 у Евросоюза и 1100 у альянса.

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