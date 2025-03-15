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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорум о том, что его не поставили в индивидуальную гонку: «Это решение шокировало меня. Считаю, что заслужил место»

Норвежский биатлонист ранее победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге и мог побороться за Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

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