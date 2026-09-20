21 сентября выпадает на понедельник, кому пенсия придёт сегодня

Многие пенсионеры заранее интересуются, придет ли пенсия 21 сентября 2026 года, когда ожидать зачисления денег на карту и будет ли перенос выплаты.
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