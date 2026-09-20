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Пронедра

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21 сентября выпадает на понедельник, кому пенсия придёт сегодня

21 сентября выпадает на понедельник, кому пенсия придёт сегодня

Многие пенсионеры заранее интересуются, придет ли пенсия 21 сентября 2026 года, когда ожидать зачисления денег на карту и будет ли перенос выплаты.

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