10 малоизвестных фактов о Лоуренсе Аравийском - английском разведчике, который поднял арабов против

Лоуренс Аравийский - английский разведчик, который поднял арабов против турок. Большинство людей знают его по фильму Дэвида Лина 1962 года «Лоуренс Аравийский», как героя и лидера Арабского восстания Томас Эдвард Лоуренс был гораздо более сложным и интригующим персонажем, чем его привыкли воспринимать многие люди.