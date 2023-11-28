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«Ман Сити» победил «Лейпциг», уступая 0:2 к 54-й минуте. В лайве камбэк шел за 6.00

«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб проигрывал 0:2 к 54-й минуте.

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