ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала»

Снижение цены на алюминий для российских потребителей может составить $40–100 за тонну, что даст экономию в $40–120 млн в год.
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