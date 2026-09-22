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Воронежские новости

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ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала»

ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала»

Снижение цены на алюминий для российских потребителей может составить $40–100 за тонну, что даст экономию в $40–120 млн в год.

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