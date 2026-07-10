Секреты съемок «Семи стариков и одной девушки»: обида Гайдая, вырезанные титры и трагическая судьба исполнительницы главной роли

В 1968 году на советские экраны вышла комедия Евгения Карелова «Семь стариков и одна девушка». Легкая история о выпускнице физкультурного вуза Елене Величко, вынужденной тренировать неперспективную группу пожилых мужчин вместо молодых атлетов, мгновенно полюбилась зрителям.
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