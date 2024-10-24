Театр абсурда
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Театр абсурда

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BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили 20 тысяч человек

BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили 20 тысяч человек

В столичном МКЗ «Зарядье» прошел второй BRICS+ Fashion Summit. BRICS+ Fashion Summit организован при поддержке Фонда моды при поддержке Правительства Москвы.

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