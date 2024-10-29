6 причин, почему у античных статуй такие маленькие члены

Многие с удивлением отмечают, что у античных статуй богов и героев катастрофически маленькие пенисы. Казалось, культ здорового тела и духа предполагает популяризацию внушительных «приборов», но этот принцип у древних греков и римлян почему-то не работал.
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