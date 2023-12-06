Налог на сверхприбыль принёс в бюджет России более 300 млрд рублей - Минфин

Первые итоги уплаты налога на сверхприбыль в нашей стране признали успешными.Введение в нынешнем году налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания властей - в бюджет поступило более 300 млрд рублей.
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