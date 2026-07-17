Бабченко заочно приговорили к 1,5 года колонии за нарушения правил иноагента

Суд в Москве 17 июля приговорил журналиста Аркадия Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 1 году 6 месяцам колонии заочно за нарушения правил деятельности иностранного агента.