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Бабченко заочно приговорили к 1,5 года колонии за нарушения правил иноагента

Бабченко заочно приговорили к 1,5 года колонии за нарушения правил иноагента

Суд в Москве 17 июля приговорил журналиста Аркадия Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 1 году 6 месяцам колонии заочно за нарушения правил деятельности иностранного агента.

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