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Италия ставит рекорды, Уэльс вышел в плей-офф, Турция вылетела с нулем, датчане уверены в победе над Россией, расистский и ЛГБТ-скандалы на Евро и другие новости

Италия ставит рекорды, Уэльс вышел в плей-офф, Турция вылетела с нулем, датчане уверены в победе над Россией, расистский и ЛГБТ-скандалы на Евро и другие новости

☀️ Доброе утро, друзья! Мы подготовили для вас отличный дайджест новостей, с которых можно начать этот день.

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сергей озеров
Еще раз скажу-Лена,отлично ставишь новости спорта,ёмко и красочно!
Лена Мисько
спасибо, мне приятно это читать)
сергей озеров
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 62-ю строчку рейтинга WTA благодаря победе на турнире в Берлине. Девушка впервые влетела в топ-100, ранее она занимала 106-ю позицию. Из российских спортсменок на одну строчку поднялась Дарья Касаткина, которая дошла до финала турнира в Бирмингеме. Теперь Дарья располагается на 34-м месте, откуда сместила Екатерину Александрову. Кроме того, Светлана Кузнецова стала 38-й, а Анастасия Потапова – 80-й. В топ-5 вошла теннисистка из Украины Элина Свитолина. У мужчин две позиции в рейтинге потерял Карен Хачанов – теперь он 29-й. В топ-10 рейтинга АТР изменений нет. Самсонова разбила Бенчич в Берлине и взяла 1-й титул в карьере РЕЙТИНГ ATP 1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 053. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7980. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425. 6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7305. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6120. 8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815. 9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4468. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 3125. ... 24 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2304... 29 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1965. РЕЙТИНГ WTA 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7875. 2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346. 3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6330. 4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195. 5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5835. 6 (5). София Кенин (США) – 5640. 7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5266. 8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931. 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4430. 10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 4285. ... 19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3300... 32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2100... 34 (35). Дарья Касаткина (Россия) – 1985. 35 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1940. 38 (39). Светлана Кузнецова (Россия) – 1693... 63 (106). Людмила Самсонова (Россия) – 1231... 80 (82). Анастасия Потапова (Россия) – 1041... 88 (86). Варвара Грачева (Россия) – 966... 90 (88). Анна Блинкова (Россия) – 940... 97 (97). Вера Звонарева (Россия) – 847. Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Лена Мисько
⚡️ Сергей Карасёв отлично провел матч Италии и Швейцарии. И его команде заслуженно доверили важнейшую игру венгров. Хорошей работы 💪🏻
Алевтина Трофимова
отомстит за прадеда?
Лена Мисько
❗️СМИ: организаторы ОИ-2020 установили лимит в 10 тысяч японских зрителей и не более 50% заполняемости спортивных объектов.
Лена Мисько
Football Truth, [21.06.21 00:11] По моим данным специально для "Известий" вопрос контракта "Зенита" и Лунёва по-прежнему стопорится. А ведь действующее соглашение истекает уже через 10 дней. Не знаю, откуда Короткин взял, что стороны почти заключили соглашение. Но, насколько я знаю, до нового контракта им, как Дзюбе до "Тоттенхэма". "Зенит" как-то странно ведёт себя в отношении вратаря, доставшегося им за смешные деньги, выигравшего конкуренцию у Лодыгина и Кержакова (на обоих пытались делать долгосрочные ставки), являвшегося первым номером при трёх главных тренерах, принёсшего три подряд чемпионства, а также спасшего клуб от пары-тройки дополнительных позорных матчей вроде Утрехта или Глазго. *** Известия (https://iz.ru/1181561/aleksei-fomin/voskhod-luneva-zenit-mozhet-lishitsia-osnovnogo-vrataria) Восход Лунева: «Зенит» может лишиться основного вратаря Стороны не могут договориться об условиях нового контракта
Лена Мисько
Честность - не порок, [21.06.21 13:40] ⚡️⚡️⚡️ "Зенит" и Андрей Лунев не смогли договориться по условиям нового контракта. По истечению текущего контракта, заканчивающегося 30 июня, Лунев покинет петербургский клуб. #зенит #рпл
Лена Мисько
на мой взгляд эта новость - бомба!!!
Лена Мисько
Оренбург или Сочи подберет... а... еще же и НН есть
Лена Мисько
Зенит будет покупать кого-то или Кержаков будет основным?
Лена Мисько
ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [21.06.21 14:13] Не понял позиции Зенита по истории с Луневым. Или у клуба кончились деньги, если два топ-менеджера предлагают разные условия по новому договору, играя на понижение, или у клуба уже есть вратарь, которого забирают прямо сейчас на новый сезон. И в этом смысле подходит Лантратов - но это трансфер и все равно деньги. Вероятно, не пушил никак ситуацию и тренер - если игрок нужен, дело не доводят до срока «9 дней до конца контракта». Пока у Зенита один вратарь и свои молодые.
Лена Мисько
редкий случай- соглашусь с Егоровым. .. Более умно и здраво и не скажешь в этой ситуации.
Максим Комаров
2 титула подряд Чемпиона России с Мишей Кержаковым в воротах господина Биги не убедили? Так то, Миша пропустил меньше всех навороченных. И не было ни одной игры, проигранной из-за его ошибок. Ну и молодые у нас в порядке: что Даня Одоевский, что Сафонов или Адамов. Успокою Биги.
Максим Комаров
Андрей - классный голкипер и много пользы нам принёс. Но откуда эти блогеры черпают информацию? В сезонах 19/21 основной вратарь - Миша! И от какого Глазго нас Андрей спас? Последний Глазго мы размотали в 2008 году со Славой Малафеевым в воротах.
Максим Комаров
А на мой - лажа!
Лена Мисько
❗️«Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложениям рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50 процентов) сверх установленной квоты тех болельщиков, которые прошли вакцинацию, а также зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G. Помимо этого, инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.
Лена Мисько
Как подтверждать прививку при покупке билета онлайн? интересно...
Ruslan Zakirov
Не думаю, что есть проблема сделать продажу билетов на стадион аналогично той, что используется при покупке авиабилетов.
Максим Комаров
Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандальной отставке бывшего главного тренера команды Массимо Карреры в 2018 году. «Каррера сам себя слил, когда перестал быть тренером и начал вести экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил? Зачем были трансферы, которые команду не усиливали? А футболисты-то не дураки. Они понимают, что тренер здесь зарабатывает. Он не просит того игрока, который сделает команду сильнее и поможет ей в еврокубках — здесь просто материальные интересы. В такой ситуации футболисты перестают его уважать», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Максим Комаров
Зачем Петковича купил, дурак?! У меня тот же вопрос.
Максим Комаров
Салихова рассказала, что владелец «Спартака», вопреки известному мнению, не еврей. «Леонид не еврей! Хватит поздравлять его с Ханукой! Он только думал, что он еврей», — призналась Зарема. По словам Салиховой, они сделали генетический тест, который показал, что Федун — на 50% финн. Мать Леонида Федуна имеет финские корни, а отец — родом с Западной Украины
Максим Комаров
Финский хохол - западенец! Может, лучше, таки еврей?!
Лена Мисько
Аяз Гулиев Спартак - Арсенал Тула Свободный агент. Контракт на 2 года.
Лена Мисько
а вот Александр Ташаев стал игроком «Ротора». Ташаев перешёл в «Ротор»🔥 26-летний полузащитник Александр Ташаев, выступавший за «Спартак», присоединился к волгоградскому «Ротору». Ташаев покинул «Спартак» в начале июня. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Ташаев — воспитанник московского «Динамо». Перешёл в «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями.

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