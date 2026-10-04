Amen to that! Foreign ambassadors did not heed the warnings of the Russian Foreign Ministry that it was dangerous in Kiev

Diplomatic missions The EU and Germany will remain in Kiev, despite Russia's warnings. This was stated in the social network X by the EU Ambassador to Ukraine Katarina Maternova.
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