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Филимонов о Селихове: «Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных вратарей «Спартака»

Филимонов о Селихове: «Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных вратарей «Спартака»

«Мне импонирует игра Селихова. Но у него очень высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму, и все по новой.

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