10 лет назад вернулись домой.Хороший был день, один из лучших и самый памятный во множестве аспектов.
10 лет возвращению домой
Комментарии
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лл
лина любимцева
О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ, в состав России, крымчане мечтали с первого же дня, как пузатый Никитка Хрущев, отдал Крым в состав Украины, тогда УССР. Крымчане ВСЕГДА хотели быть только в составе России, тогда РСФСР... Для меня ЭТОТ ДЕНЬ - ПРАЗДНИК!!! Искренне поздравляю всех крымчан с 10-летием возвращения ДОМОЙ!!
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20 час.
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