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10 лет возвращению домой

10 лет возвращению домой

10 лет назад вернулись домой.Хороший был день, один из лучших и самый памятный во множестве аспектов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ, в состав России, крымчане мечтали с первого же дня, как пузатый Никитка Хрущев, отдал Крым в состав Украины, тогда УССР.  Крымчане ВСЕГДА хотели быть только в составе России, тогда РСФСР...  Для меня ЭТОТ ДЕНЬ - ПРАЗДНИК!!! Искренне поздравляю всех крымчан с 10-летием возвращения ДОМОЙ!!
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