Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве

«Вашингтон» в гостях уступил «Каролине» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 1:5, а единственным автором заброшенной шайбы в составе «Кэпиталз» стал Александр Овечкин («Вашингтон» в гостях уступил «Каролине» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 1:5, а единственным автором заброшенной шайбы в составе «Кэпиталз» стал Александр Овечкин (видео).
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