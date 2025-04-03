Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве

«Вашингтон» в гостях уступил «Каролине» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 1:5, а единственным автором заброшенной шайбы в составе «Кэпиталз» стал Александр Овечкин («Вашингтон» в гостях уступил «Каролине» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 1:5, а единственным автором заброшенной шайбы в составе «Кэпиталз» стал Александр Овечкин (видео).