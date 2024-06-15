Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Американо-украинский договор о безопасности, подписанный на полях саммита G7 в Италии президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя пункт о том, что может быть расторгнут одной из сторон, сообщило американское издание The New York Times.
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