Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Американо-украинский договор о безопасности, подписанный на полях саммита G7 в Италии президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя пункт о том, что может быть расторгнут одной из сторон, сообщило американское издание The New York Times.