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Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

В правде, единстве и патриотизме заключена сила десятимиллионного белорусского народа, подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественников с Днем Независимости, который отмечается 3 июля, сообщает пресс-служба президента Беларуси .

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