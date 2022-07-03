Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

В правде, единстве и патриотизме заключена сила десятимиллионного белорусского народа, подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественников с Днем Независимости, который отмечается 3 июля, сообщает пресс-служба президента Беларуси .
В правде, единстве и патриотизме заключена сила десятимиллионного белорусского народа, подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественников с Днем Независимости, который отмечается 3 июля, сообщает пресс-служба президента Беларуси .
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