В Петербурге назвали улицы, где происходит больше всего аварий. Среди них — Лиговский и Дальневосточный

В МВД по Петербургу назвали самые аварийные районы и улицы города. Список приводит «РБК Петербург». В Центральном районе больше всего ДТП происходит на Лиговском проспекте, в Невском — на Дальневосточном, в Красногвардейском — на улице Передовиков, а в Выборгском — на Выборгском шоссе.
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